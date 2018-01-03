Шипулин признался, как обманывал тренера

18:26 03 января 2018 3

С нынешними тренерами у биатлониста полное взаимопонимание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский биатлонист Антон Шипулин рассказал о взаимоотношениях с тренером Николаем Лопуховым. Он признался, что по-настоящему расстраивало наставника спортсменов.

«В нашей новой команде никогда не заставляют тренироваться, если ты сам этого не хочешь, или понимаешь, что тебе это не надо, или плохо себя чувствуешь. А если вспомнить, как тренировались с Николаем Петровичем Лопуховым… Когда тяжело, встанешь в кусты или за камни. Приходилось как-то обманывать его, потому что он сильно расстраивался», — цитирует спортсмена RT.

Лидер российской сборной по биатлону подчеркнул, что с нынешними тренерами у него полное взаимопонимание. Отметим, 4 января в немецком Оберхофе стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону. В составе российской команды выступит и Антон Шипулин.

Как писало «URA.RU», ранее россияне признали президента Владимира Путина, оперного певца Дмитрия Хворостовского и биатлониста из Тюмени Антона Шипулина «Людьми года». Опрос провел фонд «Общественное мнение».