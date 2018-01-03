Шипулин признался, как обманывал тренера

Уральский биатлонист Антон Шипулин рассказал о взаимоотношениях с тренером Николаем Лопуховым. Он признался, что по-настоящему расстраивало наставника спортсменов.
«В нашей новой команде никогда не заставляют тренироваться, если ты сам этого не хочешь, или понимаешь, что тебе это не надо, или плохо себя чувствуешь. А если вспомнить, как тренировались с Николаем Петровичем Лопуховым… Когда тяжело, встанешь в кусты или за камни. Приходилось как-то обманывать его, потому что он сильно расстраивался», — цитирует спортсмена RT.
Лидер российской сборной по биатлону подчеркнул, что с нынешними тренерами у него полное взаимопонимание. Отметим, 4 января в немецком Оберхофе стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону. В составе российской команды выступит и Антон Шипулин.
Как писало «URA.RU», ранее россияне признали президента Владимира Путина, оперного певца Дмитрия Хворостовского и биатлониста из Тюмени Антона Шипулина «Людьми года». Опрос провел фонд «Общественное мнение».