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04 января 2018
03 января 2018
18:26  03 января 2018 3

Шипулин признался, как обманывал тренера

Пресс-конференция в Фонде Шипулина. Екатеринбург, шипулин антон
С нынешними тренерами у биатлониста полное взаимопониманиеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский биатлонист Антон Шипулин рассказал о взаимоотношениях с тренером Николаем Лопуховым. Он признался, что по-настоящему расстраивало наставника спортсменов.

«В нашей новой команде никогда не заставляют тренироваться, если ты сам этого не хочешь, или понимаешь, что тебе это не надо, или плохо себя чувствуешь. А если вспомнить, как тренировались с Николаем Петровичем Лопуховым… Когда тяжело, встанешь в кусты или за камни. Приходилось как-то обманывать его, потому что он сильно расстраивался», — цитирует спортсмена RT.

Лидер российской сборной по биатлону подчеркнул, что с нынешними тренерами у него полное взаимопонимание. Отметим, 4 января в немецком Оберхофе стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону. В составе российской команды выступит и Антон Шипулин.

Как писало «URA.RU», ранее россияне признали президента Владимира Путина, оперного певца Дмитрия Хворостовского и биатлониста из Тюмени Антона Шипулина «Людьми года». Опрос провел фонд «Общественное мнение».

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.RU»
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