19:56 07 февраля 2018 11

Подозреваемому грозит восемь лет колонии Фото: скриншот с видео

В подмосковном Ступино водитель BMW поругался с двумя работниками автомойки за отказ мыть его машину и избил их. Один из мойщиков позже скончался в больнице.

В начале четвертого утра водитель заехал на автомойку, где работники спали в столь поздний час. Автовладелец стал возмущаться, что его не торопятся обслужить, завязалась перепалка, которая переросла в драку. Водитель одним ударом отправил в нокаут двух мойщиков, сообщает телеканал 360. При этом один из работников сильно ударился головой об асфальт и спустя несколько часов умер, добавляет сайт «Подмосковье сегодня».

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, задержанному всего 24 года, но он уже неоднократно судимый уголовник-рецидивист. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Камера наблюдения зафиксировала драку

Задержанный ранее неоднократно судим