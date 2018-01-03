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03 января 2018
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Главные новости Москвы
13:46  03 января 2018 1

Украина испытала ракету, способную долететь до Крымского моста. ВИДЕО

Строительство Керченского моста, керченский мост, крымский мост, строительство моста
В Крыму уверены, что мост в безопасностиФото: официальный информационный сайт строительства Крымского моста

В Сети появилась видеозапись испытаний двигателя нового украинского ракетного комплекса «Гром-2». Оперативно-тактический комплекс готов к первым полевым тестам, заявили его разработчики.

«Гром-2» создается с целью поражения одиночных и групповых целей на расстоянии до 280 километров, передает Nation News. Известно также, что боевой блок баллистической ракеты проектируется массой 480 килограмм.

По словам депутата Госдумы от Республики Крым Руслана Бальбека, украинские власти пытаются продемонстрировать, что способны угрожать Крымскому мосту. «Заявленная дальность полёта теоретически позволяет произвести пуск с украинской территории до Керченского пролива», — цитирует RT слова парламентария.

При этом Бальбек не исключает, что новая украинская ракета не сможет пролететь и десяти километров. По его словам, Киев, выпуская подобные видео, рассчитывает запугать мирное население Крыма.

Олег Теплоухов
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