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20 марта 2018
Главные новости Москвы
20:17  20 марта 2018 0

Соратник Березовского мог быть задушен во время секс-игры с молодым любовником

Геи, ЛГБТ, больница, капельница, операционная, маг, волшебник, ноги, геи, однополая любовь
По словам знакомого погибшего, Глушков был гомосексуалистомФото: depositphotos.com © URA.RU

Российский бизнесмен, многолетний соратник Бориса Березовского Николай Глушков мог скончаться в результате секс-игры. Знакомый Глушкова сообщил, что перед смертью бывшего замдиректора «Аэрофлота» у него дома побывал молодой любовник по имени Денис.

Приятель утверждает, что бизнесмен открыто признавался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации и что тело Глушкова нашел именно его партнер Денис. «Я думаю, что полиция устанавливает, мог ли он умереть во время секс-игры, которая пошла чудовищно не так», — цитирует знакомого Глушкова «Газета.ru».

Кроме имени, возраста и национальной принадлежности любовника Глушкова, его приятель ничего о Денисе не рассказал. «Он был намного моложе, я бы сказал около 20 лет, и был из России, как и Николай», — сказал он.

Ранее «URA.RU» сообщало, что соратника Березовского, вероятно, задушили поводком. О смерти россиянина, осужденного за хищения 122 млн долларов, стало известно 13 марта. Его нашли мертвым в своем доме в Лондоне. Местная полиция подчеркнула, что пока ничто не указывает на связь между этим преступлением и отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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