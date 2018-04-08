Это уже второй пожар в Trump Tower в этом году
Во время пожара в небоскребе Trump Tower пострадали девять человек, один из них позже скончался в больнице. В данный момент огонь уже потушен.
Возгоранию была присвоена вторая категория сложности, позже повышенная до третьей. В ходе тушения огня пожарные вывели из здания пятерых пострадавших, один из них позже скончался. Кроме того известно, что также пострадали четверо пожарных, сообщает телеканал RT.
Пожар на 50-м этаже Trump Tower вспыхнул вечером в субботу. Это уже второй пожар в здании с начала года — предыдущий был в январе, тогда причиной стала неисправная электропроводка.