08:17 08 апреля 2018 0

Это уже второй пожар в Trump Tower в этом году Фото: wikimedia.org/Gage Skidmore

Во время пожара в небоскребе Trump Tower пострадали девять человек, один из них позже скончался в больнице. В данный момент огонь уже потушен.

Возгоранию была присвоена вторая категория сложности, позже повышенная до третьей. В ходе тушения огня пожарные вывели из здания пятерых пострадавших, один из них позже скончался. Кроме того известно, что также пострадали четверо пожарных, сообщает телеканал RT.

Пожар на 50-м этаже Trump Tower вспыхнул вечером в субботу. Это уже второй пожар в здании с начала года — предыдущий был в январе, тогда причиной стала неисправная электропроводка.