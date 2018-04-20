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20 апреля 2018
Главные новости Москвы
16:58  20 апреля 2018 0

Кремль обвинил США в искусственном создании проблем для российских авиакомпаний

США. Клипарт, сша, статуя свободы, соединенные штаты америки, usa
В Москве недовольны действиями американского правительстваФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Авиасообщение между Россией и США под угрозой из-за действий американский дипломатов. Так в Кремле прокомментировали возникшие у пилотов «Аэрофлота» проблемы с получением виз.

«Безусловно, это общая обеспокоенность, которая есть в Москве. И в данном случае мы разделяем ту обеспокоенность, которая была высказана МИД. Очевидно, что объективных причин для затруднений с визовой деятельностью у американцев здесь нет, ибо все вот эти сокращения — они никоим образом не касались консульской деятельности», — цитирует телеканал RT заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

В Кремле подчеркивают, что возникшие трудности «целиком и полностью лежат на совести наших американских коллег», отмечает агентство Nation News. Как поясняет Песков, заявление представителей США о том, что задержки связаны с сокращением их дипредставительства в стране, несостоятельны, поскольку сокращения никак не коснулись персонала, отвечающего за выдачу виз. Поэтому затягивание сроков в Москве рассматривают как преднамеренное создание трудностей, своеобразную «месть» за независимую политику российского правительства, пишет «Федеральное агентство новостей».

О проблемах, возникших у российских пилотов, ранее сообщил МИД РФ. Как заявили в ведомстве, американские консульства в России увеличили срок ожидания для собеседования на получение визы с 85 до 250 дней. В результате пострадали не только туристы, но и представители различных служб. В частности, авиасообщение между странами может быть прекращено, поскольку пилоты «Аэрофлота» просто не успевают оформить необходимые для полетов документы.

Игорь Чукреев
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