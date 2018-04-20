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20 апреля 2018
19 апреля 2018
Главные новости Москвы
02:02  20 апреля 2018 0

МИД РФ: авиасообщение между Россией и США может прекратиться из-за визовой блокады

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, самолет, взлет, аэрофлот
Обращаться за американскими визами становится бессмысленноФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Политика визовой блокады, проводимая Вашингтоном в отношении граждан России, может привести к тому, что между двумя странами будет прервано авиационное сообщение. Об этом сообщается в департаменте информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

В настоящее время ситуация с выдачей американских виз в России крайне удручающая. Если сначала американские консульства увеличили срок ожидания визового собеседования до 85 дней, то сейчас ожидание составляет уже 250 дней. Таким образом, обращаться за американскими визами стаеновится бессмысленно, пишет «Ридус».

«Уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. „Аэрофлот“, который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз», — цитирует «Федеральное агентство новостей» сообщение ведомства.

В МИД России напомнили, что в 1994 году между РФ и Соединенными Штатами было заключено Соглашение о воздушном сообщении, которое обязывает обе стороны заблаговременно предоставлять визы для персонала воздушных судов. По мнению дипломатов, политика визовой блокады в отношении российской стороны используется Вашингтоном как дополнительный рычаг давления.

Александр Черноскутов
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