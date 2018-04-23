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23 апреля 2018
Главные новости Москвы
21:55  23 апреля 2018 0

Назван топ-10 регионов России для отдыха в майские праздники

Севастополь и Симферополь. 2014 - 2016. Крым, набережная, крым, севастополь, бухта, памятник погибшим кораблям
Первое место занял КрымФото: Константин Михальчевский © URA.RU

Сотрудники сервиса бронирования жилья Tvil.ru составили рейтинг наиболее популярных направлений в России для отдыха в майские праздники. В первую тройку списка вошли южные регионы страны.

Первое место по популярности занял Крым, где средняя плата за проживание в сутки составила 1,8 тысячи рублей. На втором месте — Краснодарский край (1,9 тысячи рублей), на третьем — Ставрополье (1,4 тысячи рублей). За этими регионами следуют Татарстан и Московская область, передает сайт «Подмосковье сегодня». Во вторую пятерку вошли: Тверская, Ленинградская, Ярославская, Калининградская области и республика Карелия.

Наиболее популярными курортами в Крыму стали Ялта, Алушта, Судак, Феодосия и Евпатория, а также Севастополь. В Краснодарском крае чаще всего жилье бронируют в Сочи, Анапе и Геленджике. Отмечается, что рейтинг составлялся по данным бронированию жилья в период с 29 апреля по 10 мая. Из рейтинга исключили Москву и Санкт-Петербург.

Иван Шестак
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