Российский аналог израильского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Searcher 2 — «Форпост» — поступит на вооружение уже в следующем году. Беспилотники будут производиться полностью из российских компонентов на Уральском заводе гражданской авиации в Екатеринбурге.
Первоначально детали для аппарата доставлялись из Израиля, пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны. Затем производство всех составляющих крупнейшего беспилотника Вооруженных сил РФ освоило уральское предприятие.
БПЛА предназначен для решения разведывательных задач и корректировки огня артиллерии. У аппарата внушительные размеры и грузоподъемность, что позволяет нести мощную оптико-электронную аппаратуру и большой запас топлива. Инфракрасная камера позволяет вести наблюдение в любое время суток. «Форпост» может оставаться в воздухе до 17 часов, радиус его действия составляет порядка 250 км, передает «Федеральное агентство новостей».