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28 апреля 2018
Главные новости Москвы
12:15  28 апреля 2018 0

Бузова отменила концерт во Владикавказе из-за «угроз властей». ВИДЕО

Ольга Бузова в Теле-клубе. Екатеринбург, бузова ольга
Поклонников певица пригласила на концерт в ЕссентукахФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Телеведущая и певица Ольга Бузова отменила свой концерт во Владикавказе. Звезда проекта «Дом-2» выложила в своем instagram-аккаунте видеообращение для своих поклонников в Северной Осетии, в котором пожаловалась на «гнет и угрозы со стороны властей».

В видео Бузова заявила, что ей пришлось отменить концерт в городе из-за давления со стороны местных властей. «Дело в том, что власти начали нас запугивать, присылать угрозы. Если мы приедем, то это уже будет небезопасно для вас, для моих людей, для меня и моего коллектива. Никогда не думала, что с этим столкнусь», — рассказывает сквозь слезы Бузова. Минутный ролик обрывается, когда телеведущая начала рассказывать о судьбе билетов на концерт. Эта часть обращения от Бузовой была опубликована в описании поста. Купивших билет на концерт во Владикавказе певица пригласила на выступление в Ессентуках 29 апреля. По ее словам, для поклонников будут организованы бесплатные автобусы.

За 9 часов публикация набрала почти 900 тысяч просмотров и более пяти тысяч комментариев. Некоторые пользователи обращают внимание на наигранность и неестественность артистки: «Опять на жалость давит, задолбала… Ну что за спектакль опять? Что за наигранные слезы? Что это?» Другие советуют начать с решения проблем в себе: «Делай выводы! Задумайся о своем поведении! Меньше разврата, вульгарности и пошлости!»

Павел Маркуш
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