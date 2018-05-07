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07 мая 2018
06 мая 2018
02:51  07 мая 2018 0

Тренер узнала об уходе Медведевой из новостей. «Чтобы Жене принять такое решение, нужно иметь основания»

По словам наставника Медведевой, девушка не отвечает на ее звонки и СМСФОТО: страница Евгении Медведевой в Instagram

Наставник двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой Этери Тутберидзе рассказала, что узнала об уходе спортсменки к другому тренеру из новостей. По ее словам, фигуристка не отвечает ни на звонки, ни на СМС.

«Конечно, слухи уже нагнетались, я уже к этому моменту писала Жене — ни ответов на СМС, ни ответов на мои звонки. Поэтому посмотрев новости „Первого канала“, я поняла, что Женя от нас ушла», — цитирует «Газета.ру» Тутберидзе. Она также подчеркнула, что расставание с молодой фигуристкой при таких условиях уже было неизбежным. Таким способом, по ее мнению, спортсмен проявляет свое нежелание для дальнейшего сотрудничества.

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Однако, Тутберидзе отметила, что Медведева не похожа на человека, который может так легко разорвать все связи, пишет RT. «Чтобы Жене принять такое решение, нужно иметь основания. Она не похожа на человека, который легко расстается с людьми. Для меня вызов скорее от Орсера [новый тренер Медведевой]», —— добавила она.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Евгения Медведева прекратила сотрудничество со своим тренером Этери Тутберидзе и решила покинуть Россию. Как сообщалось, спортсменка планирует выступать за сборную Армении, чтобы продлить свое участие в официальных соревнованиях. В свою очередь, поклонники фигуристки уже успели осудить девушку за ее поступок. Некоторые из интернет-пользователей назвали Медведеву «изменщицей», а другие, наоборот, выразили ей полную поддержку.

Александр Черноскутов
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