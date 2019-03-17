В Кремле отреагировали на слова Болтона о переговорах по разоружению

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 20:51
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Кремль пока что не получал «внятных» предложений от СШАФото: depositphotos.com © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, заявившего о возможных переговорах США и России о разоружении. По словам Пескова, Москва не получала никаких предложений от Штатов.

«Пока сколько-нибудь внятных предложений не поступало», — приводит RT слова Пескова. Уточняется, что Джон Болтон намеревается включить Китай в дискуссию между США и Россией.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Вашингтон хочет провести стратегические переговоры с Москвой о «воинственной активности» Китая. Тогда Джон Болтон подчеркнул, что китайские ракеты представляют угрозу для России, так как «сердце» страны находится в пределах их досягаемости

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