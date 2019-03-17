В Кремле отреагировали на слова Болтона о переговорах по разоружению

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, заявившего о возможных переговорах США и России о разоружении. По словам Пескова, Москва не получала никаких предложений от Штатов.
«Пока сколько-нибудь внятных предложений не поступало», — приводит RT слова Пескова. Уточняется, что Джон Болтон намеревается включить Китай в дискуссию между США и Россией.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Вашингтон хочет провести стратегические переговоры с Москвой о «воинственной активности» Китая. Тогда Джон Болтон подчеркнул, что китайские ракеты представляют угрозу для России, так как «сердце» страны находится в пределах их досягаемости