Поклонскую опередили в регистрации бренда «Няш-Мяш»

Компания по продвижению брендов «Главпиар» опередила экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы Наталью Поклонскую и подала документы на регистрацию товарных знаков «Няш-Мяш — Крым наш» и «Няш-Мяш». PR-специалисты сообщили «URA.RU», что готовы отказаться от приоритета, если Поклонская признается в любви к фильму Алексея Учителя «Матильда».
«Мы готовы безвозмездно передать Наталье права на товарные знаки при небольшом, легко выполнимом условии. Она должна будет публично признаться, что „Матильда“ — её любимый фильм», — рассказали в компании.
Заявление «Главпиара» является провокационным, так как Поклонская была одним из главных противников фильма, в котором показан роман императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.
Мем «Няш-Мяш» появился благодаря народному творчеству, в котором образ Поклонской во время ее работы прокурором Крыма описывали словом «няша» (используется в субкультуре аниме). 21 марта 2019 года депутат заявила, что планирует зарегистрировать бренд «Няш-мяш — Крым наш» для продвижения крымских товаров.