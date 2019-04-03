02 апреля 2019

Россиян лишили популярного импортного лекарства от инфекции горла

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 03:37
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Аптеки. Сургут, покупатель, аптека, лекарства, фармацевтика
Запрет на поставку лекарств не связан с их безопасностьюФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Росздравнадзор уведомил о прекращении ввоза в страну ряда импортных лекарств, в том числе антисептического спрея «Септолете плюс», применяемого при инфекциях полости рта и глотки. Как подчеркнули в ведомстве, запрет на поставку лекарств не связан с проблемами эффективности и безопасности.

«Компанией [производителем „Септолете плюс“] принято решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения данного лекарственного препарата», — отмечается в сообщении Росздравнадзора, которое приводит ТАСС.

С1 апреля 2020 года в Россию также будут прекращены поставки противоопухолевого препарата «Мюстофоран» в виде порошка для приготовления раствора для инфузий. Как уточнили в Росздравнадзоре, компания «Сервье» решила отказаться от ввоза препарата в РФ в связи с производственными причинами.

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