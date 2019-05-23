В России почти вдвое выросло количество вредных овощей

Доля овощей с нитратами увеличилась почти в два раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Роспотребнадзор констатировал рост доли овощей с нитратами в России в 2018 году. Такой вывод следует из результатов ежегодного мониторинга качества безопасности продуктов, рассказали журналистам в пресс-службе ведомства.

Так, в 2017 году количество неудовлетворительных проб овощей по содержанию нитратов составлял 2,2%. В 2018-м этот показатель достиг уровня 4% и, по прогнозам специалистов, продолжит расти. «Наблюдается тенденция к увеличению нестандартных результатов», — приводит РИА «Новости» сообщение Роспотребнадзора.

Ранее, как сообщало «URA.RU», ученые назвали продукты и пищевые добавки, которые вызывают развитие онкологии. Наиболее опасными в этом плане оказались колбаса и бекон, поскольку в них содержится большое количество канцерогенов и нитратов.