Наталья Тимакова получила орден Александра Невского Фото: личная страница Натальи Тимаковой в Instagram

Пользователей соцсетей возмутило, что экс-представитель премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова получила орден Александра Невского. По мнению россиян, она его не заслужила.

О том, что Тимакова получила награду, на своей странице в Instagram написал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов: «Наталья Тимакова награждена орденом Александра Невского. Обмываем!»

В открытой информации (на сайте президента РФ событию посвящена большая фотогалерея ) данных о награждении Тимаковой нет, впрочем, как и о том, что награды получили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и экс-глава Челябинской области Борис Дубровский. Приказ о вручении награды Тимаковой «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу» был подписан в ноябре 2018 года, напоминает « Федеральное агентство новостей ».

«А что она такого сделала, кроме того, что была? Никто ведь и звать никак», — написал пользователь под ником sva_va. «Странные люди, странные награды, странные времена…» — отметил andrew_romashkov. «Друг другу вручают», — прокомментировал grut3067. «Это ей принадлежит крылатая фраза «Он вам не Димон!» — вспомнил пользователь april_woman интервью Тимаковой от 2013 года.

Орден Святого Александра Невского существовал в России с 1725 по 1917 год. В СССР слово «святой» убрали и награждали орденом командный состав Красной Армии с 1942 по 1991 год. В современной России статут утвержден в 2010 году по указу экс-президента РФ Дмитрия Медведева. Награду вручают госслужащим за особые личные заслуги перед Отечеством, гражданским лицам, которые ранее получали ордена Российской Федерации, и иностранцам за развитие многостороннего сотрудничества с Россией.

Тимакова работала с Медведевым с начала 2000-х годов. Покинула пост пресс-секретаря премьер-министра в сентябре 2018 года. Сейчас она является заместителем председателя Внешэкономбанка.