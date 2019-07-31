Губернатор Иркутской области ответил на критику Путина

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Сергей Левченко назвал информацию о разбросанных в воду вещах «трудностями перевода»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Гуманитарная помощь для жителей Иркутской области во время наводнения не разбрасывалась «прямо в воду», заявил журналистам глава региона Сергей Левченко в ответ на критику президента России Владимира Путина. Губернатор считает это «трудностями перевода».

По словам губернатора, дожди в регионе идут каждый день, а одежды для пострадавших было собрано гораздо больше, чем требовалось. «Тут „трудности перевода“ — у нас больше 100 тонн одежды и обуви, — рассказал Левченко в интервью РБК. — Гуманитарная помощь была и в палатках на улицах, и в пунктах временного размещения. Тут дождь льет почти каждый день, он и замочил большое количество одежды, часть которой, может быть, несвоевременно убирали с улиц».

Глава региона отметил, что нуждающиеся выбрали то, что им было необходимо, а остальное осталось неубранным и намокло.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал решение Левченко возглавить региональную комиссию по устранению последствий паводка спустя месяц после разгула стихии. Губернатор стал главой комиссии лишь с 24 июля, до этого должность занимал председатель иркутского правительства Руслан Болотов, напоминает агентство Nation News. В ходе своего визита в Иркутскую область президент отметил, что знает о случаях, когда гуманитарная помощь разбрасывалась прямо в воду.

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