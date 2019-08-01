Президент США выразил желание оказать помощь российскому лидеру Владимиру Путину в тушении пожаров в Сибири, исходя из искренних, человеческих чувств, рассказал «URA.RU» политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов. При этом он подчеркнул, что жители РФ относятся к этому с недоверием.
«С одной стороны, это [предложение помощи] — абсолютно человеческая реакция, с другой стороны, это позиция мирового лидера, который понимает, что сибирские пожары — это не только наша беда», — сказал Мартынов. По его словам, американский лидер осознает, что тайга Сибири — это «легкие мира».
Россияне же видят в этом подвох в силу того, что в последние годы «мало человеческого происходит межгосударственных отношениях», говорит политолог. Эксперт подчеркнул, что в ситуации с пожарами отказаться от помощи Россия «не имеет права»: «Мы не можем отказать людям в их желании быть людьми, даже если они президенты США».
Мартынов также напомнил прямо противоположную ситуацию. В сентябре 2001 года террористы атаковали американские здания Всемирного торгового центра и Пентагона. «Несмотря на очень сложные отношения, Путин предложил президенту США беспрецедентную помощь в расследовании всех обстоятельств со всеми возможностями российских спецслужб, с открытием определенных разведданных», — добавил политолог. Эксперт подчеркнул, что это было также «человеческим порывом».
О том, послужит ли шаг Трампа развитию добрых американско-российских отношений, говорить не стоит, считает Мартынов. «Излишний оптимизм я бы не стал использовать, так как последние годы мы находимся в очень плохих отношениях. Одним поступком их спасти не удастся, но первый шаг сделан, Путин услышал Трампа», — резюмировал политолог.
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