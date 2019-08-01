Глава администрации Зеленского, который принимал ключевые решения в стране, подал в отставку

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Клипарт depositphotos.com, отставка, пустое кресло, увольнение
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уходит в отставку по собственному желаниюФото: depositphotos.com

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского — Андрей Богдан — написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил украинский «24 канал» со ссылкой на свои источники.

«Заявление подано президенту в четверг», — приводит телеканал слова собеседника. Богдан был назначен на должность руководителя администрации 21 мая. До этого нынешний чиновник работал адвокатом, а также был советником по юридическим вопросам олигарха Игоря Коломойского.

В команде Зеленского Богдан был ключевым руководителем. Ранее стало известно, что большинство важных решений в Киеве принимаются только после его одобрения. Как сообщала «Украинская правда», глава администрации президента старается держать Зеленского в «изоляции» от внешнего мира и курирует все сферы деятельности главы государства.

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