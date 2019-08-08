Члена банды убийцы Круга увезли с Урала

Колония «Черный беркут» расформирована Фото: Анна Майорова © URA.RU

Член банды «Тверские волки» Александр Осипов по кличке Младший волк, который отбывал срок в ИК №56 «Черный беркут» в Свердловской области, отправлен в колонию для пожизненно заключенных «Снежинка» в Хабаровском крае. Об этом «URA.RU» сообщил бывший начальник свердловской тюрьмы, полковник Субхан Дадашов.

«У нас сидел Осипов. Он мне подробно рассказал, как он убивал [Дмитрия] Веселова, который убил Михаила Круга. Из нашей колонии его отправили на Дальний Восток», — рассказал «URA.RU» бывший начальник «Черного Беркута».

Ранее «URA.RU» сообщало, что в доме Михаила Круга прошел следственный эксперимент. Член банды «Тверские волки» Александр Агеев показал, как он убивал шансонье Михаила Круга. Дмитрий Веселов был вторым убийцей Круга, но погиб вскоре после преступления из-за внутренних разборок в банде.

Существование ИК №56 посчитали нерентабельным, так как на 72 заключенных работали 150 человек персонала и охраны. 60 человек с пожизненным сроком были переведены в «Снежинку», а 12 последних смертников, которым расстрел заменили на 25 лет, вышли на свободу.

«Черный беркут» была единственной в России колонией, где содержались смертники. Здесь отбывали наказание знаменитые убийцы Андрей Чикатило и Владимир Криштопа. В 1996 году в Ростове-на-Дону он был приговорен к расстрелу, который заменили на 25 лет колонии. Срок Криштопа теперь досиживает на новом месте.