Названо имя подозреваемого в убийстве Михаила Круга

Киллера «Тверских волков» Александра Агеева считают причастным к убийству Михаила Круга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подозреваемым по делу об убийстве певца Михаила Круга является киллер банды «Тверские волки» Александр Агеев. Именно его накануне привозили в дом барда для проведения следственного эксперимента.

«Агеев был вторым человеком, который забрался в дом Круга. Вместе с ним был ныне покойный Дмитрий Веселов», — сообщили порталу Tverigrad источники, близкие к расследованию. В настоящий момент киллер отбывает пожизненное наказание за многочисленные преступления в Тверской области.

Источник журналистов не исключил, что Агеев, которому «больше нечего терять на пожизненном сроке», сам дал признательные показания в убийстве Круга. Не исключается и версия о том, что на Агеева вышли через показания другого киллера «Тверских волков» Александра Осипова. Он также отбывает пожизненное наказание.

Вечером 6 августа силовики оцепили дом, в котором был убит Круг, для проведения следственного эксперимента, напоминает «Национальная служба новостей». По словам сестры барда Ольги Медведевой, на место был доставлен подозреваемый в преступлении. Сама женщина не видела арестованного мужчину, поэтому не смогла рассказать подробности.

Михаил Круг был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино. Шансонье получил огнестрельные ранения, скончался в городской больнице.