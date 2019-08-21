Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин (справа) работал с Анатолием Острягиным в Пуровском районе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве прошло прощание с бывшим первым замгубернатора Ямала Анатолием Острягиным, который умер 19 августа. В мероприятии принял участие министр природных ресурсов и экологии России и экс-глава Ямала Дмитрий Кобылкин, который вместе с покойным работал в администрации Пуровского района.

Глава Минприроды приехал к ГКБ №64 Москвы, где проходило прощание, без кортежа и сопровождения. «Дмитрий Кобылкин пожал всем присутствующим руки. Поговорил с каждым, выразил соболезнования родным покойного. Попрощался с самим Анатолием Острягиным. Все прошло без официоза», — сообщает корреспондент «URA.RU» с места событий.

Попрощаться с экс-замгубернатора Ямала пришли примерно 100 человек. Среди них — представители коренных малочисленных народов Севера, ямальские казаки и мэр Салехарда Иван Кононенко.

Анатолий Острягин скончался 19 августа в 69 лет. Он был руководителем «Пурнефтегазгеология» (дочернее предприятие «НОВАТЭКа»). С 2001 по 2005 год был главой администрации Пуровского района, где с 2002 года Кобылкин работал в качестве заместителя Острягина. Позже Острягин занимал пост первого заместителя бывшего губернатора Ямала (с 2006 по 2007 год) Юрия Неелова, а потом был депутатом думы Тюменской области. Похороны Острягина пройдут в Барнауле 22 августа. В последние годы он жил и работал в Алтайском крае.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фото: Владимир Андреев © URA.RU