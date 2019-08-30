УФАС Югры заинтересовалось резким повышением цен на билеты Utair

Управление Федеральной антимонопольной службы Югры проверит обоснованность роста стоимости билетов авиакомпании Utair в августе. Об этом «URA.RU» сообщили в руководстве надзорного ведомства.
«К нам поступили обращения от граждан, где они жалуются на рост стоимости билетов. Будем запрашивать документы и разбираться в этой ситуации», — сообщил корреспонденту «URA.RU» заместитель руководителя УФАС Югры Василий Иванов.
На сайте авиакомпании указано, что перелет, например, из Сургута в Москву 31 августа в эконом-классе будет стоить 10,5 тысячи рублей. А вот чтобы вернуться обратно в крупнейший город ХМАО из российской столицы 1 сентября, нужно заплатить 42,5 тысячи рублей. После ажиотажа, связанного с возвращением из отпусков и с каникул, стоимость билетов резко снижается. 12 сентября прилететь из Москвы в Сургут в «экономе» с багажом можно за 8,5 тысячи рублей. В пресс-службе Utair не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
Ранее «URA.RU» уже сообщало о том, что югорчане были удивлены ценовой политикой авиакомпании в конце августа—начале сентября. Аналогичные претензии к Utair были и у жителей Курганской области.