Водонаева дала совет пойманной с кокаином звезде «Счастливы вместе»

Телеведущая Алена Водонаева посоветовала не садиться за руль людям, которые оказываются в такой же ситуации, как актриса Наталья Бочкарева, подозреваемая в употреблении наркотиков. По словам Водонаевой, она отказалась от съемок в программе «Прямой эфир», которые планировалось посвятить Бочкаревой, из-за нежелания «танцевать на костях».
«Ситуация с Наташей — чернуха. Грязное дело. Гадкое. Но танцевать на костях увольте. Мне очень жаль Наташу в этой ситуации, но нам всем не по 15 лет, и мы должны нести ответственность за все свои поступки», — написала Водонаева на своей странице в Instagram. «Единственное, о чем я хочу вас попросить: если вы употребляете [наркотики] или выпиваете, то не садитесь за руль, пожалуйста», — добавила она.
На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что сотрудники полиции поймали актрису Наталью Бочкареву на употреблении наркотиков за рулем. В разговоре с «URA.RU» Бочкарева опровергла эту информацию, заявив, что видео ее задержания смонтировали. Авторы шоу «Прямой эфир» пытались организовать эфир с ее участием, но оба раза Бочкарева срывала съемки.
Телеведущая Дана Борисова, комментируя историю, посоветовала Бочкаревой не «угрожать судами МВД», а признать вину, чтобы избежать жесткого наказания, напоминает портал «Дни.ру».