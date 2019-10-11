Путин призвал чиновников готовиться к росту числа школьников в стране

Путин просит госслужащих быть готовыми к росту числа школьников в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин полагает, что российским чиновникам стоит быть готовыми к тому, что школьников в стране в ближайшие годы значительно увеличится. Об этом глава государства заявил в ходе своей встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

«Количество школьников у нас существенно увеличится в ближайшие годы, и нам нужно быть к этому готовыми, нам нужно иметь достаточное количество мест в школах», — отметил Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля. Президент посоветовал Никитину и его «коллегам в регионах» активно заняться строительством школ. По словам Путина, недопустимо появление ситуации, при которой в школах придется оставлять вторые и вводить третьи смены для учеников.

Ранее сообщалось, что в России вскоре появится возможность строить пятиэтажные школы. Такое заявление в конце сентября сделал министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. По его словам, в ближайшее время запрет на строительство пятиэтажных школ, введенный в 2011 году, будет отменен. Кроме изменения этажности школ, новые правила будут разрешать размещать актовые залы на третьем этаже, которые сейчас не могут находиться выше второго. Изменение требований к строительству школ произойдет в рамках нацпроекта «Жилье и доступная среда».