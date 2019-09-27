В РФ построят пятиэтажные школы

На данный момент нельзя строить школы выше четырех этажей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России появится возможность строить пятиэтажные школы. Такое заявление сделал бывший губернатор Тюменской области, глава Министерства строительства и ЖКХ Владимир Якушев во время заседания ведомства.

«Предусмотрена возможность проектирования пятиэтажных школ», — заявил глава ведомства по ходу заседания, трансляция которого шла на странице Минстроя в Facebook. Также Якушев уточнил, что использование пятого предусмотрено с учетом пожарной безопасности.

Помимо изменения этажности школ, новые правила будут разрешать размещать актовые залы на третьем этаже, которые на данный момент не могут находиться выше второго. Изменение требований к строительству школ произойдет в рамках нацпроекта «Жилье и доступная среда».

Запрет на постройку пятиэтажных школ был введен в 2011 году в соответствии с новыми правилами, разработанными Роспотребнадзором. Решение было принято из соображений безопасности.