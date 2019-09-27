В РФ построят пятиэтажные школы

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Рейд с активистами ОНФ для первичного осмотра аварийно-опасных участков дорог вблизи образовательных учреждений. Курган, вход, школа 27 курган, гимназия 27
На данный момент нельзя строить школы выше четырех этажейФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России появится возможность строить пятиэтажные школы. Такое заявление сделал бывший губернатор Тюменской области, глава Министерства строительства и ЖКХ Владимир Якушев во время заседания ведомства.

«Предусмотрена возможность проектирования пятиэтажных школ», — заявил глава ведомства по ходу заседания, трансляция которого шла на странице Минстроя в Facebook. Также Якушев уточнил, что использование пятого предусмотрено с учетом пожарной безопасности.

Помимо изменения этажности школ, новые правила будут разрешать размещать актовые залы на третьем этаже, которые на данный момент не могут находиться выше второго. Изменение требований к строительству школ произойдет в рамках нацпроекта «Жилье и доступная среда».

Запрет на постройку пятиэтажных школ был введен в 2011 году в соответствии с новыми правилами, разработанными Роспотребнадзором. Решение было принято из соображений безопасности.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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