Просроченные продукты начнут отправлять на переработку

Продукты будут использовать для изготовления кормов для животных или удобрений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Просроченные продукты необходимо отправлять на вторичную переработку. Так с продовольственными товарами, которые не были проданы в магазинах, предлагает поступать Минпромторг.

«Истечение срока годности пищевых продуктов не означает, что они автоматически стали отходами. Их можно использовать в качестве сырья, например, для изготовления кормов для животных или удобрений», — передают «Известия» слова заместителя главы ведомства Виктора Евтухова. Министерство уже направило проект с соответствующими предложениями на согласование в правительство.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отмечают, что продукты, у которых истек срок годности, относятся к опасной продукции. Как уверяют в Минпромторге, такие товары будут проверять на безопасность, и только потом отправлять на вторичную переработку.

При этом в АКОРТ считают, что инициатива ведомства полезна, поскольку позволит уменьшить количество отходов, попадающих на свалки. В ассоциации подчеркивают, что сейчас компании вынуждены утилизировать просроченную продукцию, из-за чего на свалке оказывается около 700 тысяч тонн продуктов.

Ранее торговые сети в России попросили власти освободить их от уплаты НДС и налога на прибыль с продуктов, у которых истекает срок годности. Магазинам это необходимо, чтобы передавать еду на благотворительность.