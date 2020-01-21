Российские медики предположили, кто будет новым министром здравоохранения

В опросе закрытой общероссийской соцсети «Врачи РФ» самой популярной оказалась кандидатура Гузель Улумбековой Фото: depositphotos.com

Российские медработники назвали имена людей, которых они видят в качестве министра здравоохранения страны. В опросе закрытой общероссийской соцсети «Врачи РФ» наиболее популярной оказалась кандидатура доктора медицинских наук Гузель Улумбековой.

«Первое место на выборах „народного министра“ заняла руководитель научно-методического экспертного центра „Высшая школа организации и управления здравоохранением“ Гузель Улумбекова», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на результаты опроса. За нее проголосовали 26,5% респондентов. Второе место занял президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль с результатом 16,2%. Замкнул тройку лидеров и. о. министра обороны Сергей Шойгу. Он смог набрать 10,5% голосов. Далее расположились лидер профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева (10%) и руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе с ВИЧ Роспотребнадзора Вадим Покровский (около 6,8%).

Отмечается, что 1,5% опрошенных отдали предпочтение и. о. министра здравоохранения Веронике Скворцовой. За и. о. зампреда правительства по социальным вопросам, экс-министра здравоохранения и социального развития Татьяну Голикову проголосовало почти 0,9% респондентов. В опросе приняли участие больше 2 тысяч человек.

15 января правительство РФ во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым ушло в отставку, напоминает RT. Новым председателем правительства, кандидатуру которого выдвинул президент страны Владимир Путин, стал Михаил Мишустин. Он должен назвать имена тех, кто займет свои места в кабмине, пишет агентство Nation News.