Министр Скворцова нашла лучшую больницу России на Урале

Медицинское объединение «Новая больница» (Екатеринбург) стало лауреатом всероссийского конкурса от Министерства здравоохранения России «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении». О победе уральского учреждения сообщила глава профильного ведомства Вероника Скворцова.
«Решением конкурсной комиссии ООО „Медицинское объединение ‚Новая больница‘“ признано победителем конкурса в номинации „лучшая частная медицинская организация, участвующая в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи“ в категории „оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи“», — говорится в обращении.
Само награждение состоится 12 февраля на площадке форума «Здоровое общество» в стартовый день Российского инвестиционного форума в Сочи. Помимо главы Минздрава России в награждении примет участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Диплом на торжественном мероприятии будет принимать гендиректор «Новой больницы» Вадим Лившиц.
В медучреждении «URA.RU» сообщили, что уже знакомы с результатами конкурса. «От каждого региона выдвигается по одной организации в номинации. Соответственно мы стали победителями во всей России. Такой же диплом по этой же номинации мы получили 2016 году», — рассказали в больнице.
«Новая больница» является многопрофильной клиникой полного цикла, которая включает амбулаторно-поликлиническое отделение, стационар и специализированные городские центры. В учреждении работают 240 опытных врачей, специалисты первой и высшей аттестационной категории, 24 кандидата медицинских наук и шесть докторов медицинских наук. Клиника служит научной площадкой для семи кафедр Уральского медицинского университета.