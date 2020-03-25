Прилепин предположил, как изменится жизнь после коронавируса

После пандемии коронавируса в России произойдет столкновение разных мировоззрений. Об этом заявил писатель и председатель партии «За правду» Захар Прилепин.
«В сущности, мы будем воевать друг с другом. И далеко не только в ФБ. Вот вирус переживем и сойдемся. Я не шучу. И дело не в СССР, конечно. Это два противоположных мировоззрения», — цитирует Прилепина «Свободная Пресса».
Он считает, что после кризиса в России «умрут» блогеры, коучеры, барбершопы, тату-салоны и все «понты», а буржуазия останется. Писатель уверен, что после пандемии в стране вырастет количество абортов, так как уже сейчас из-за карантина вырос трафик порносайтов. Прилепин надеется, что следующая пандемия сократит телевизионное вещание и интернет. Иначе, по мнению писателя, люди так и будут «барахтаться» между игроманией, порнографией и бессмысленными соцсетями.
В настоящий момент в России болеют коронавирусом 658 человек в 55 регионах. Многие компании переводят сотрудников на дистанционный режим работы. Граждане, вернувшиеся из-за границы, проходят 14-дневный карантин, передает «