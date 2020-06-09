Российские звезды и пользователи соцсетей высказываются по поводу ДТП, которое устроил Михаил Ефремов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Знаменитости и простые граждане России по-разному восприняли ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов. В соцсетях и беседах с журналистами публика разделилась на два лагеря — одни жалеют артиста, другие — резко критикуют. URA.RU выбрало самые яркие комментарии звезд и пользователей сети.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов устроил ДТП, сев за руль в нетрезвом виде. На своем внедорожнике он пересек двойную сплошную и врезался в небольшой фургон Lada. Водитель фургона скончался в больнице.

«Очень не хочется, чтобы грандиозный русский актер сидел в тюрьме!» — написала в Twitter главный редактор RT Маргарита Симоньян.

С ней не согласился лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Суд должен заключить Ефремова под стражу. Из-под домашнего ареста он сбежит за границу или напьется и выпадет из окна», — написал политик в Twitter.

Коллеги Ефремова из театра «Современник» сошлись во мнении, что минувшей ночью произошла трагедия. В разговоре с телеканалом 360 член труппы театра Андрей Аверьянов отметил, что разобраться в случившемся должны правоохранительные органы. Он добавил, что не верит информации из СМИ и дождется официальных данных. Другой актер театра Александр Сидельников сказал, что не знает, как комментировать произошедшее, однако отметил, что все должно быть по закону.

Журналист и телеведущая Тина Канделаки пожалела Ефремова. В своем заявлении она выразила сожаление, что публике приходится видеть Ефремова не на сцене, а в криминальной хронике, и добавила, что ей жаль как жертву аварии, так и самого актера.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев жестко прокомментировал ситуацию с ДТП. В своем telegram-канале он проклял Ефремова и назвал его «сволочью». Он также написал, что актер должен попасть в тюрьму.

Телеведущая Алена Водонаева заявила, что после новости о ДТП ей стало противно. Теледива вспомнила, как работала на тюменском телевидении и каждый день снимала сюжеты о дорожных авариях по вине пьяных водителей. Водонаева отметила, что ей жаль Ефремова, однако выразила уверенность, что за такие поступки нужно отвечать, передает 72.ru.

Фото: скриншот Twitter Маргариты Симоньян

Фото: скриншот Twitter

Фото: скриншот Twitter Данилы Поперечного

Фото: скриншот Twitter Владимира Жириновского

Фото: скриншот Twitter @roman_grigoriev

Фото: скриншот Twitter @peterkuznetsov