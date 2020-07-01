Евгений Малкин использовал для тренировки ближайшую «Пятерочку» Фото: Илья Московец © URA.RU

Уроженец Челябинска, 33-летний игрок Национальной хоккейной лиги Евгений Малкин продемонстрировал свое владение клюшкой в одном из продуктовых магазинов. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.

«Продукты без касаний, хоккей без арены», — подписал Малкин выложенную видеозапись. На ней хоккеист ходит по магазину, отправляя клюшкой случайные товары обратно в лоток или в тележку для продуктов.

Подписчики Малкина в целом положительно оценили его необычную тренировку, однако упрекнули хоккеиста, что он находится в общественном месте без маски. Также спортсмену досталось за «скрытую рекламу сети магазинов „Пятерочка“».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.