Минтруд разработал новое требование к российским чиновникам

В России чиновников обяжут соблюдать правила современного русского языка. Соответствующий законопроект Минтруд внесет в Госдуму до 15 сентября.
«Законопроектом устанавливается, что при проведении конкурсов по отбору на государственную службу будет осуществляться оценка соответствия профессионального уровня кандидата квалификационным требованиям для замещения должностей государственной и муниципальной службы, в числе которых появятся требования к знанию государственного языка РФ», — цитируют представителей министерства «Известия».
Большинство фракций оценили изменения позитивно. Первый зампред «Справедливой России» Михаил Емельянов уверен, что хорошее знание родного языка — это признак высокой культуры человека. Он считает, что чиновник должен быть образованным и культурным, так как это сказывается на принятии его решений. Поэтому, по мнению Емельянова, подготовка законопроекта оправдана.
В ЛДПР заявили, что фракция внимательно подойдет к изучения законопроекта, когда он поступит в Госдуму. Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подчеркнул, что ему нередко попадаются документы с ошибками: где-то нет запятых, а где-то есть и проблемы с орфографией. Более того, зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов подчеркнул, что часто не понимает, что хочет сказать тот или иной чиновник.
Ранее разработать и внести в Госдуму соответствующий законопроект поручил президент РФ Владимир Путин. Также глава государства поручил создать в правительстве межведомственную комиссию по русскому языку, которая будет проводить экспертизы словарей и справочников. C 25 июня по 1 июля состоялось общероссийское голосование о поправках в Конституцию проходило. В Основной закон страны в том числе планируют внести поправку о русском языке как о государствообразующем языке всего народа.
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