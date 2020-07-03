Минтруд разработал новое требование к российским чиновникам

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Ранее разработать и внести в Госдуму соответствующий законопроект поручил президент РФ Владимир Путин . Также глава государства поручил создать в правительстве межведомственную комиссию по русскому языку, которая будет проводить экспертизы словарей и справочников. C 25 июня по 1 июля состоялось общероссийское голосование о поправках в Конституцию проходило . В Основной закон страны в том числе планируют внести поправку о русском языке как о государствообразующем языке всего народа.

В ЛДПР заявили, что фракция внимательно подойдет к изучения законопроекта, когда он поступит в Госдуму. Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подчеркнул, что ему нередко попадаются документы с ошибками: где-то нет запятых, а где-то есть и проблемы с орфографией. Более того, зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов подчеркнул, что часто не понимает, что хочет сказать тот или иной чиновник.

Большинство фракций оценили изменения позитивно. Первый зампред «Справедливой России» Михаил Емельянов уверен, что хорошее знание родного языка — это признак высокой культуры человека. Он считает, что чиновник должен быть образованным и культурным, так как это сказывается на принятии его решений. Поэтому, по мнению Емельянова, подготовка законопроекта оправдана.

«Законопроектом устанавливается, что при проведении конкурсов по отбору на государственную службу будет осуществляться оценка соответствия профессионального уровня кандидата квалификационным требованиям для замещения должностей государственной и муниципальной службы, в числе которых появятся требования к знанию государственного языка РФ», — цитируют представителей министерства « Известия ».

В России чиновников обяжут соблюдать правила современного русского языка. Соответствующий законопроект Минтруд внесет в Госдуму до 15 сентября.

На работу будут брать только грамотных кандидатов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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