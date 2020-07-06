Минфин РФ расширяет программу льготной ипотеки

В Минфине РФ готовят законопроект о расширении льготной ипотеки для многодетных семей. Сейчас в ведомстве уточняют перечень кредиторов, которые могут участвовать в реализации мер господдержки.
В список, помимо приобретения квартир в новостройках, могут попасть строительство индивидуального жилья, недостроенных жилых домов или квартир, в которых требуется провести ремонт, сообщил «Известиям» источник, близкий к Минфину. Субсидию можно будет получить по кредитам, заключенным с банками, «Дом.РФ» и организациями, которые аккредитованы «Дом.РФ».
В организации комментировать инициативу не стали, однако подчеркнули, что в рамках «Семейной ипотеки» супругам с двумя или более детьми выдаются кредиты по ставке около 5%. За минувший месяц было выдано 29,4 тысяч ипотечных кредитов. «Практически все эти кредиты выдавались в рамках ипотечных программ с господдержкой», — отметили в «Дом.РФ».
Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов считает, что его коллеги утвердят законопроект Минфина. «Индивидуальное строительство развивается крайне слабо. Видимо, потому что банки боятся давать деньги, не понимая, что у них будет залогом», — отметил депутат.