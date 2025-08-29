МЧС Дагестана сообщили подробности о взрыве

Очевидцы позвонили МЧС по системе 112, заявили в ведомстве
В МЧС отреагировали на произошедший взрыв на заправке в селе. Об этом заявили в Главном управлении МЧС России по Республике Дагестан.
«ОДС ГУ МЧС России по Республике Дагестан по системе 112 поступило сообщение о том, что в Хасавюртовском районе возле села Сулевкент горит заправка», — заявили в ведомстве.
Ранее 29 августа на автозаправке возле села Сулевкент Кизилюртовского района Дагестана произошел мощный взрыв. В результате происшествия по предварительным данным пострадали четыре человека.
