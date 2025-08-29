МЧС Дагестана сообщили подробности о взрыве

МЧС: в селе Сулевкент в Дагестане горит заправка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Очевидцы позвонили МЧС по системе 112, заявили в ведомстве
Очевидцы позвонили МЧС по системе 112, заявили в ведомстве Фото:

В МЧС отреагировали на произошедший взрыв на заправке в селе. Об этом заявили в Главном управлении МЧС России по Республике Дагестан.

«ОДС ГУ МЧС России по Республике Дагестан по системе 112 поступило сообщение о том, что в Хасавюртовском районе возле села Сулевкент горит заправка», — заявили в ведомстве.

Ранее 29 августа на автозаправке возле села Сулевкент Кизилюртовского района Дагестана произошел мощный взрыв. В результате происшествия по предварительным данным пострадали четыре человека.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В МЧС отреагировали на произошедший взрыв на заправке в селе. Об этом заявили в Главном управлении МЧС России по Республике Дагестан. «ОДС ГУ МЧС России по Республике Дагестан по системе 112 поступило сообщение о том, что в Хасавюртовском районе возле села Сулевкент горит заправка», — заявили в ведомстве. Ранее 29 августа на автозаправке возле села Сулевкент Кизилюртовского района Дагестана произошел мощный взрыв. В результате происшествия по предварительным данным пострадали четыре человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...