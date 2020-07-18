Генсек ООН: 26 человек владеют половиной всех богатств планеты

В ООН характерной чертой времени признали неравенство между нищими и богатыми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Двадцати шести самым состоятельным людям в мире принадлежит половина богатств планеты. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. По его мнению, неравенство является характерной чертой времени.

«Более 70% населения мира живет в условиях растущего неравенства в доходах и богатстве. Двадцати шести самым богатым людям в мире принадлежит столько же благ, сколько половине населения планеты», — цитирует ТАСС генсека ООН.

Гутерриш отметил, что неравенство измеряется не только размером доходов: сейчас шансы людей преуспеть в жизни во много зависят от пола, расы, а также от наличия или отсутствия инвалидности. Кроме того, после пандемии коронавируса развивающиеся страны оказались в еще более уязвимом экономическом положении, чем прежде.

Ранее генсек ООН заявил, что из-за пандемии коронавируса мир столкнулся с самой глубокой глобальной рецессией со времен Второй мировой войны и самым серьезным падением доходов с 1870 года, пишет RT. По мнению Гуттериша, микроскопический вирус поставил весь мир на колени, передает телеканал 360. По прогнозу ООН, в нищете могут остаться 100 млн человек, уточняет агентство Nation News.

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