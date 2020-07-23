Жириновский предложил России политическую систему, как у США

Владимир Жириновский считает, что это позволит принимать решения быстрее Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать в России двухпартийную систему на манер американской. По его словам, такая политическая система является наиболее устойчивой.

«Нам пора двигаться к созданию двухпартийной системы. Пока мы этого не сделаем — прогресса не будет», — написал Жириновский в своем telegram-канале. Он предложил оставить в стране две партии — консервативную и социал-демократическую.

Согласно идее лидера ЛДПР, в федеральных выборах смогут участвовать только те партии, численность которых достигает 200 тысяч и 200 депутатов по всей стране. Жириновский также предложил ограничить правление президента одним сроком в шесть лет. «Тогда у нас будет устойчивая политическая система, как в США», — заключил он.

Постоянная конкуренция и равный баланс сил, как считает председатель партии, обеспечит быстрое принятие решений. При двухпартийной системе, по его мнению, «не повторятся ни Хабаровск, ни Норильск». Он также отметил, что если бы в советские времена действовали две конкурирующие политические силы, а не один монополист, войны в Афганистане также можно было бы избежать.

Жириновский и ранее озвучивал эту идею. Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что переход на американскую двухпартийную систему избрания парламента вытеснит ЛДПР из Госдумы. К тому же американская модель формирования парламента неприменима в России, уверен директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев, пишет «Национальная служба новостей».