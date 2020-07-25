Якубович рассказал об участии в Афганской и Чеченской войнах

Леонид Якубович является офицером запаса военно-транспортной авиации Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Телеведущий программы «Поле Чудес» на «Первом канале», народный артист РФ Леонид Якубович участвовал в Афганской и Чеченской войнах, а также в вооруженном конфликте в Косово. Однако долгое время он скрывал это от журналистов, потому что не хотел «изображать из себя героя».

«Я офицер запаса военно-транспортной авиации. У меня нет боевых орденов, но есть знаки отличия за работу. Есть медали за 40 военных командировок в Чечню, в Дагестан, в Косово», — рассказал Якубович в интервью ТАСС. В Чечне телеведущий оказался в 1995 году — тогда он предложил помощь командующему штабом внутренних войск Лефортово. Через неделю после встречи он поехал на войну вместе с замом по воспитательной работе. После этого продолжал ездить в регион по линии пограничной службы и Минобороны.

До Чечни Якубович успел побывать и в Афганистане. Он добавил, что долго не афишировал свое участие в войнах, потому что не хотел «изображать из себя героя». Также разглашение этой информации могло угрожать его жизни.



По его словам, в горячих точках он сопровождал артистов, которые давали концерты. Пока шли выступления, Якубович ездил по блокпостам, выполняя различные поручения. При этом телеведущий призвал не умалять заслуги артистов, которых наградили медалями и орденами за концерты в зоне военных конфликтов. По его мнению, они достойны своих наград, поскольку на войне всегда ценили работу «агитбригад».