В Бразилии заинтересовались российской вакциной от коронавируса Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 27 июля, — 229-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 139-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире достигло отметки в 16 426 754. Выздороветь удалось 10 042 529 пациентам (+130 217). Жертвами COVID-19 стали 653 244 человека (+3 709).

В Африке число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 837 тысяч. Об этом сообщило региональное представительство ВОЗ. Наибольшее количество случаев инфицирования выявлено в ЮАР (434 200), Египте (91 583), Нигерии (39 977). Страной-лидером по этому показателю в мировом масштабе остаются США, где соответствующий диагноз поставлен 4 371 839 американцам. Следом идут Бразилия (2 419 901), Индия (1 436 019) и Россия (812 929).

Вакцина и лекарство от коронавируса

Вакцина от коронавируса будет делаться исключительно на добровольной основе, но с теми, кто не захочет ставить прививку, все равно проведут работу. Об этом URA.RU рассказал врач-эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Он уверен, что людей, которые были вынуждены находиться в изоляции весной, упрашивать не придется.

Когда специалисты завершат клинические испытания препарата, в первую очередь он появится в Москве, Санкт-Петербурге и ряде городов-миллионников. Прежде всего вакцинация пройдет среди медиков, военных и представителей других профессий, которые контактируют с большим количеством людей.

Иммунолог и академик РАН Виталий Зверев говорит, что обычно вакцинация сначала должна проводиться среди детей, поскольку чаще всего именно они приносят инфекцию в семью. Однако в случае с COVID-19 все будет по-другому: разработанный в РФ препарат пока рассчитан только на взрослых.

Инъекции интерферона нельзя использовать самостоятельно даже в качестве профилактики. Этот популярный препарат может вызвать расстройства психики, рассказал журналистам глава международных проектов по безопасности пациентов и персонализированной медицине Юрий Киселев. При этом он напомнил, что большинство пациентов выздоравливают без какого-либо лечения, кроме обычных жаропонижающих.

Коронавирус в России

Под наблюдением врачей из-за подозрения на наличие вируса в России находятся 264 980 человек, заявили в Роспотребнадзоре. В общей сложности в стране провели больше 26,9 млн тестов, в том числе 291 тысячу за прошедшие сутки.

Главный внештатный специалист Московского депздрава по медико-санитарной помощи взрослым Андрей Тяжельников рассказал, как отличить грипп от коронавируса. Резко поднявшаяся и очень высокая температура, ломота в большинстве случаев характеры для гриппа. При COVID-19 чаще жалуются на потерю обоняния и чувства вкуса.

Блогер Настя Ивлеева и ее муж, музыкант Элджей (Алексей Узенюк) заразились коронавирусом. По ее словам, изначально инфекция проявилась у ее супруга в виде обычной простуды, но через некоторое время у него пропало чувство вкуса. У самой Ивлеевой — насморк, слабость и головная боль.

Из-за напряженной эпидемиологической обстановки жители Екатеринбурга рискуют остаться без Дня города. 15 августа городу исполнится 297 лет, но формат мероприятия до сих пор остается под вопросом. Что же будет с Днем города и стоит ли вообще его проводить — выясним и поспорим в стриме на youtube-канале URA.RU 27 июля в 12:00 (10:00 по мск).

Коронавирус в мире

В Конгрессе США представят очередной пакет антикризисных мер общей стоимостью 1 трлн долларов. Документ предусматривает выплаты семьям в размере 1,2 тысячи. В то же время власти страны пришли к выводу, что прежние выплаты гражданам были слишком большими и это обязательно учтут в новом плане стимулирования экономики.

Ученые Калифорнийского университета выяснили, что коронавирус протекает тяжелее и приводит к дополнительным осложнениям у больных диабетом. Эти пациенты в 12 раз чаще остальных подвержены летальным исходам.

Власти бразильского штата Парана заинтересовались российской вакциной . По словам посла России в Бразилии Сергея Акопова, представитель правительства региона Гуто Силва сказал, что речь может идти не только о покупке препарата, но и о совместной разработке, испытаниях и производстве.