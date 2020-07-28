25-метровая волна смоет береговую линию и десятки городов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Использование российского беспилотного подводного комплекса «Посейдон» может закончится цунами и смыть береговую линию США. Об этом заявили военные эксперты.

«Его [подводного комплекса] цель — это не просто какие-то объекты, это вся береговая инфраструктура. После того как будет нанесен ответно-встречный ядерный удар, „Посейдоны“ довершат дело и сместят береговую линию противника поглубже на материк», — цитирует военного эксперта журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова Life.

По его мнению, «Посейдон» разрушит всю промышленную цепочку такой страны, как США. Океанолог Владимир Югай отметил, что взрыв комплекса вызовет огромное цунами, которое смоет с Земли множество городов. «Последствия будут тяжелее, чем после цунами в районе „Фукусимы“. Две мегатонны, в зависимости от места подрыва, — это волна не меньше 25 метров высотой», — сказал океанолог. Он отметил, что в Японии в 2011 году волна достигала лишь 10-12 метров. По словам специалиста, ущерб от «Посейдона» будет критический.

Впервые о разработке подводного беспилотника «Посейдон» с ядерной энергоустановкой рассказал президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию в марте 2018 года. «Посейдоны» будут отвечать за ликвидацию морской и прибрежной инфраструктуры противника, а «буревестники» — за объекты внутри континента.

После этого американские журналисты окрестили «Посейдон» и «Буревестник» «главным оружием судного дня», пишет RNS . В июне Forbes предположил, что повышенный уровень радиации в северной Европе может быть связан с испытаниями этих ракет. В США потребовали прекратить испытания, а проекты назвали ужасными.

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