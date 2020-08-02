Самое важное в России на 1—2 августа. В Белоруссии арестовали задержанных россиян, в России отметили День ВДВ, открыта граница для еще одной страны

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Празднование дня воздушно десантных войск. Тюмень, вдв, голубые береты, день вдв, флаг вдв, десантики, спецназ
Несмотря на режим ограничений, во многих городах России десантники отметили День ВДВ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Предполагаемые бойцы ЧВК Вагнера заключены под стражу в Белоруссии — Россия открыла границу для Швейцарии — День ВДВ отмечается в России — с ноября будет упрощено получение одного из пособий — вакцина от коронавируса появится не ранее, чем через пять месяцев. Все самые интересные и важные новости России на 1—2 августа — в обзоре URA.RU:

Арестованы задержанные в Белоруссии россияне

Россия открыла границы для еще одной страны

В России отмечается День ВДВ

В России упростят получение одного из пособий и введут новое

Россияне увидят вакцину от коронавируса не ранее, чем через пять месяцев

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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