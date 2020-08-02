Несмотря на режим ограничений, во многих городах России десантники отметили День ВДВ
Предполагаемые бойцы ЧВК Вагнера заключены под стражу в Белоруссии — Россия открыла границу для Швейцарии — День ВДВ отмечается в России — с ноября будет упрощено получение одного из пособий — вакцина от коронавируса появится не ранее, чем через пять месяцев. Все самые интересные и важные новости России на 1—2 августа — в обзоре URA.RU:
Арестованы задержанные в Белоруссии россияне
- В Белоруссии 1 августа заключили под стражу ранее задержанных 33 граждан России. Об этом сообщает глава СК Белоруссии Иван Носкевич. Служба безопасности республики заявила, что все задержанные являются россиянами и бойцами частной военной группы Вагнера.
- Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не давала разрешение на проведение мероприятий с участием российских военнослужащих и Россия скрывает цели нахождения в Белоруссии задержанных россиян.
- По мнению экспертов, Лукашенко отпустит задержанных россиян, но будет торговаться за них с Россией в течение нескольких месяцев. Такое мнение URA.RU высказал политолог, редактор журнала «Россия в глобальной политике», Федор Лукьянов.
- С другой стороны, задержанных россиян могут отпустить после выборов президента республики 9 августа. Таким мнением поделился с URA.RU, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.
Россия открыла границы для еще одной страны
- Граждане Швейцарии с 1 августа смогут посещать Россию. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Авиасообщение со Швейцарией планируется возобновить с 15 августа.
- Однако сами россияне смогут посетить Швейцарию, только если имеют вид на жительство в стране. В швейцарском посольстве в Москве уточнили, что туристов в страну пока не пустят.
- Также стало известно, что не раньше октября Россия откроет границы с Казахстаном. Такой прогноз в разговоре с корреспондентом URA.RU сделал исполнительный директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.
В России отмечается День ВДВ
- В России 2 августа традиционно отмечается День воздушно-десантных войск. В этом году им исполняется 90 лет. Однако, из-за пандемии коронавируса во многих городах России отменили массовые мероприятия.
- В то же время в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве произошла массовая драка между десантниками и сотрудниками Росгвардии. Сообщается о нескольких
пострадавших.
В России упростят получение одного из пособий и введут новое
- С ноября упрощается получение пособий на детей от трех до 16 лет для малообеспеченных семей. Такое распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Согласно документу, перечень документов, подтверждающих право на получение финансовой помощи, сокращен.
- С 2021 года семьям с детьми от трех до семи лет предлагается ежемесячно выплачивать пособие в размере одного прожиточного минимума. Такой законопроект уже поддержали в Госдуме.
Россияне увидят вакцину от коронавируса не ранее, чем через пять месяцев
- На завершение исследований препарата от COVID может уйти еще около пяти месяцев. Так считает заведующий лаборатории НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН, иммунолог Михаил Костинов.
- Как поделился с URA.RU вирусолог Анатолий Альтштейн, есть вероятность, что в новом сезоне эпидемия гриппа будет сильной — и тогда бороться с коронавирусом будет гораздо сложнее.
- Ситуация по заболеванию коронавирусной инфекцией стабилизировалась в большинстве регионов России. Однако в некоторых регионах ситуация до сих пор остается сложной. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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