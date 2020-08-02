Несмотря на режим ограничений, во многих городах России десантники отметили День ВДВ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Предполагаемые бойцы ЧВК Вагнера заключены под стражу в Белоруссии — Россия открыла границу для Швейцарии — День ВДВ отмечается в России — с ноября будет упрощено получение одного из пособий — вакцина от коронавируса появится не ранее, чем через пять месяцев. Все самые интересные и важные новости России на 1—2 августа — в обзоре URA.RU:

Арестованы задержанные в Белоруссии россияне

Россия открыла границы для еще одной страны

Граждане Швейцарии с 1 августа смогут посещать Россию. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Авиасообщение со Швейцарией планируется возобновить с 15 августа.

Однако сами россияне смогут посетить Швейцарию, только если имеют вид на жительство в стране. В швейцарском посольстве в Москве уточнили, что туристов в страну пока не пустят.

Также стало известно, что не раньше октября Россия откроет границы с Казахстаном. Такой прогноз в разговоре с корреспондентом URA.RU сделал исполнительный директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.

В России отмечается День ВДВ

В России 2 августа традиционно отмечается День воздушно-десантных войск. В этом году им исполняется 90 лет. Однако, из-за пандемии коронавируса во многих городах России отменили массовые мероприятия.

В то же время в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве произошла массовая драка между десантниками и сотрудниками Росгвардии. Сообщается о нескольких

пострадавших.

В России упростят получение одного из пособий и введут новое

Россияне увидят вакцину от коронавируса не ранее, чем через пять месяцев

На завершение исследований препарата от COVID может уйти еще около пяти месяцев. Так считает заведующий лаборатории НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН, иммунолог Михаил Костинов.

Как поделился с URA.RU вирусолог Анатолий Альтштейн, есть вероятность, что в новом сезоне эпидемия гриппа будет сильной — и тогда бороться с коронавирусом будет гораздо сложнее.

Ситуация по заболеванию коронавирусной инфекцией стабилизировалась в большинстве регионов России. Однако в некоторых регионах ситуация до сих пор остается сложной. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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