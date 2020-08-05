Челябинские эсеры для победы на выборах идут путем Екатеринбурга. Им помогает собака. ФОТО

05 августа 2020 в 12:13 Размер текста - 17 +

Выборы в Челябинске намечены на 13 сентября Фото: Альбина Золотухина © URA.RU Кандидаты на места в Заксобрании Челябинской области от «Справедливой России» для победы на выборах используют опыт коллег из Екатеринбурга. Рассказывают, что справедливороссы выпустили агитационные буклеты и листовки, на которых они изображены вместе с белой собакой породы самоед. Аналогичную стратегию задействовали кандидаты от «СР» на выборах в гордуму Екатеринбурга в 2018 году. По предположению инсайдеров, это та же самая собака, которую перевезли из Екатеринбурга на Южный Урал. «На выборах в думу Екатеринбурга в 2018 году ряд депутатов от „Справедливой России“ для построения имиджа фотографировались с собакой (в основном для календарей). Им это подсказал какой-то психолог. В Челябинске решили пойти по такому же пути», — рассказал собеседник агентства. По версии другого инсайдера, белую собаку не просто перевезли из Екатеринбурга, но могли продать животное политтехнологам, отвечающим за избирательную кампанию в Челябинске. В частности, похожую собаку увидели на агитационном буклете Дмитрия Ларина, действующего депутата Калининского райсовета Челябинска. В разговоре с агентством он объяснил, что собака, с которой он фотографировался, принадлежит его родителям. «Я был бы в курсе, если бы собаку моих родителей использовали на выборах в Екатеринбурге», — пошутил он. «Я просто показал часть моей жизни. Это даже не специальная фотосессия, а фото, сделанное на iPhone», — сказал депутат, подчеркнув, что фото с питомцем — его личная идея. Выборы в ЗСО пройдут 13 сентября. 30 депутатов изберут по партийным спискам, еще столько же — в одномандатных округах. Один из тех, кто использовал фото с животным для построения имиджа в 2018 году, — Александр Караваев Фото: страница депутата думы Екатеринбурга Александра Караваева в Facebook Сходство животных обнаружили на АПМ Дмитрия Ларина Фото: URA.RU Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале « Екатеринбург » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.