Жириновский впервые навестит Фургала в СИЗО

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Государственная Дума РФ. Москва, портрет, жириновский владимир
Владимир Жириновский навестит Сергея Фургала с другими российскими чиновниками Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 19 августа планирует навестить бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который сейчас находится в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Жириновский посетит в СИЗО „Лефортово“ Сергея Фургала», — цитирует ТАСС пресс-службу. Вместе с Жириновским придут навестить экс-губернатора сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова, депутаты Госдумы от ЛДПР Максим Зайцев и Никита Березин. Также придет руководитель аппарата фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Михеев.

Никита Березин отказался прокомментировать агентству цель визита Жириновского к Фургалу. Максим Зайцев сообщил URA.RU, что лидер ЛДПР хочет оценить условия содержания Фургала в СИЗО. С Еленой Грешняковой и Игорем Михеевым связаться не удалось.

Ранее сообщалось, что Владимир Жириновский раскритиковал условия содержания Сергея Фургала в СИЗО «Лефортово». По словам политика, экс-губернатор не может смотреть телевизор, выходить в интернет и слушать радио. Это не позволяет Фургалу следить за новостями в Хабаровском крае. Фургала арестовали 9 июля. Его подозревают в организации убийств в начале двухтысячных годов. В Хабаровском крае начались массовые протесты, которые продолжаются более месяца. Арест Фургала продлили до 9 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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