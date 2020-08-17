Жириновский впервые навестит Фургала в СИЗО

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 19 августа планирует навестить бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который сейчас находится в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
«Жириновский посетит в СИЗО „Лефортово“ Сергея Фургала», — цитирует ТАСС пресс-службу. Вместе с Жириновским придут навестить экс-губернатора сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова, депутаты Госдумы от ЛДПР Максим Зайцев и Никита Березин. Также придет руководитель аппарата фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Михеев.
Никита Березин отказался прокомментировать агентству цель визита Жириновского к Фургалу. Максим Зайцев сообщил URA.RU, что лидер ЛДПР хочет оценить условия содержания Фургала в СИЗО. С Еленой Грешняковой и Игорем Михеевым связаться не удалось.
Ранее сообщалось, что Владимир Жириновский раскритиковал условия содержания Сергея Фургала в СИЗО «Лефортово». По словам политика, экс-губернатор не может смотреть телевизор, выходить в интернет и слушать радио. Это не позволяет Фургалу следить за новостями в Хабаровском крае. Фургала арестовали 9 июля. Его подозревают в организации убийств в начале двухтысячных годов. В Хабаровском крае начались массовые протесты, которые продолжаются более месяца. Арест Фургала продлили до 9 сентября.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.