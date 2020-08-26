Кудрин раскритиковал высокие зарплаты менеджеров госкомпаний

Алексей кудрин указал на нестыковки в работе ФГУПов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Счетной палате, возглавляемой Алексеем Кудриным, обратили внимание на то, что на ряде предприятий с участием государства топ-менеджеры получают заработную плату в несколько раз выше, чем у остальных сотрудников. При этом часто такие компании являются убыточными.

«Существенное преобладание размера вознаграждений менеджмента над средней заработной платой работников для организаций государственного сектора экономики является проблемным вопросом», — сообщается в отчете Счетной палаты (СП). Аудиторы посчитали, что для 73 предприятий кратность выплат, вместо предусмотренных восьми раз, была увеличена до 15 и более раз «по решению учредителя». При этом какой-либо привязки вознаграждения к экономической эффективности предприятия не предусматривается. «Средняя заработная плата руководителя убыточного ФГУП „Ф“ за 2017 год составила 405,9 тысячи рублей в месяц, что более чем в два раза превышает зарплату руководителя прибыльного ФГУП „Д“ — 183,0 тысячи рублей», — приводит пример СП.

Кроме того, аудиторы заявили, что система корпоративного управления госимуществом непрозрачна и неэффективна, пишет « Коммерсант ». Проверяющие отметили, что проблемы возникают на всех уровнях. В частности, полномочия госорганов в управлении госкомпаниями неодинаковы, исполнение директив топ-менеджментом формально, а у государства нет достоверной информации о принадлежащем ему имуществе и будущих бюджетных поступлениях. Проблемы корпоративного управления аудиторы предложили решить ужесточением и унификацией подходов и цифровизацией учета.

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