Самое важное в России и в мире на 7 сентября. Навальный вышел из комы, в Минске похитили лидера оппозиции, бюджетникам повысят зарплаты

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Шеин Олег 2012 год Астрахань, навальный алексей
Состояние Алексея Навального улучшилось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Немецкие врачи вывели Навального из комы — Колесникову похитили неизвестные — Захарова спровоцировала конфликт в Сербии — российским бюджетникам повысят зарплату — курс рубля резко упал по отношению к евро. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 7 сентября — в обзоре URA.RU:

Немецкие медики вывели Навального из комы, в «Шарите» ответили на запрос URA.RU

В Минске похитили одного из лидеров оппозиции

Из-за слов Захаровой разгорелся скандал в Сербии

  • Конфликт между представителем МИД РФ Марией Захаровой и президентом Сербии Александром Вучичем разделил сербов на два лагеря. Часть сербов не поддержали президента, другие же посчитали, что Захарова оскорбила всю Сербию.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал поведение Захаровой в соцсетях. По его словам, сотрудникам МИД «нужно обращать тщательное внимание на формулировки».

В России повысят зарплаты бюджетникам

Рубль рухнул по отношению к евро

Адвокат рассказал о большом сроке для Ефремова

  • Суд мог запросить для актера Михаила Ефремова 11 лет в колонии строгого режима из-за сатирических стихов, которые Ефремов произносил со сцены.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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