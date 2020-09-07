Состояние Алексея Навального улучшилось
Немецкие врачи вывели Навального из комы — Колесникову похитили неизвестные — Захарова спровоцировала конфликт в Сербии — российским бюджетникам повысят зарплату — курс рубля резко упал по отношению к евро. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 7 сентября — в обзоре URA.RU:
Немецкие медики вывели Навального из комы, в «Шарите» ответили на запрос URA.RU
- Врачи немецкой клиники «Шарите» выпустили пресс-релиз, где говорится об улучшении состояния российского блогера Алексея Навального. Его отключили от аппарата ИВЛ.
- Ранее в пресс-службе клиники «Шарите» заявили URA.RU, что нестыковки в версии с отравлением Алексея Навального «Новичком» являются лишь слухами.
- Эксперты посчитали, в какую сумму обходится лечение Навального в Германии. Стоимость может доходить до 1500 евро в сутки.
- Улучшение состояния Навального говорит о том, что он не был отравлен «Новичком». Об этом заявил создатель вещества Игорь Никулин.
В Минске похитили одного из лидеров оппозиции
- Члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марию Колесникову похитили неизвестные. Они посадили ее в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.
- МИД Польши опровергли подлинность записи разговора между Варшавой и Берлином о деле блогера Алексея Навального, про которую сообщил президент Александр Лукашенко.
Из-за слов Захаровой разгорелся скандал в Сербии
- Конфликт между представителем МИД РФ Марией Захаровой и президентом Сербии Александром Вучичем разделил сербов на два лагеря. Часть сербов не поддержали президента, другие же посчитали, что Захарова оскорбила всю Сербию.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал поведение Захаровой в соцсетях. По его словам, сотрудникам МИД «нужно обращать тщательное внимание на формулировки».
В России повысят зарплаты бюджетникам
- С 1 октября зарплаты работников бюджетной сферы проиндексируют на 3%. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ.
Рубль рухнул по отношению к евро
- Курс евро превысил отметку в 90 рублей. Ранее европейская валюта достигала такого значения четыре года назад.
Адвокат рассказал о большом сроке для Ефремова
- Суд мог запросить для актера Михаила Ефремова 11 лет в колонии строгого режима из-за сатирических стихов, которые Ефремов произносил со сцены.
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