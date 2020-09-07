Состояние Алексея Навального улучшилось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Немецкие врачи вывели Навального из комы — Колесникову похитили неизвестные — Захарова спровоцировала конфликт в Сербии — российским бюджетникам повысят зарплату — курс рубля резко упал по отношению к евро. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 7 сентября — в обзоре URA.RU:

Немецкие медики вывели Навального из комы, в «Шарите» ответили на запрос URA.RU

В Минске похитили одного из лидеров оппозиции

Члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марию Колесникову похитили неизвестные. Они посадили ее в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.

МИД Польши опровергли подлинность записи разговора между Варшавой и Берлином о деле блогера Алексея Навального, про которую сообщил президент Александр Лукашенко.

Из-за слов Захаровой разгорелся скандал в Сербии

Конфликт между представителем МИД РФ Марией Захаровой и президентом Сербии Александром Вучичем разделил сербов на два лагеря. Часть сербов не поддержали президента, другие же посчитали, что Захарова оскорбила всю Сербию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал поведение Захаровой в соцсетях. По его словам, сотрудникам МИД «нужно обращать тщательное внимание на формулировки».

В России повысят зарплаты бюджетникам

С 1 октября зарплаты работников бюджетной сферы проиндексируют на 3%. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ.

Рубль рухнул по отношению к евро

Курс евро превысил отметку в 90 рублей. Ранее европейская валюта достигала такого значения четыре года назад.

Адвокат рассказал о большом сроке для Ефремова

Суд мог запросить для актера Михаила Ефремова 11 лет в колонии строгого режима из-за сатирических стихов, которые Ефремов произносил со сцены.

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