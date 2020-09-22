Нарышкин связал дело Навального с «Северным потоком — 2»

Нарышкин отметил, что в планах США остановить строительство российского газопровода в Европу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Введение санкций против России, которыми угрожают США из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным, является примером недобросовестной конкуренции, призванной остановить строительство «Северного потока — 2». Такое мнение высказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Усилия по блокированию данного маршрута („Северного потока — 2“ — прим.ред.) под видом „наказания России за Навального“ представляют собой типичный пример недобросовестной конкуренции за европейский рынок газа», — цитирует ТАСС Нарышкина. Он отметил, что в планах США остановить строительство российского газопровода.

По словам Нарышкина, Вашингтон планирует поставлять американский газ в Европу, а строительство «Северного потока — 2» мешает планам Белого дома. Чиновник выразил надежду, что Европа не будет отказываться от российского газа. Он напомнил, что синоптики обещают холодную зиму, в которую европейским странам понадобится много газа.

Ранее США заявили, что планируется создать коалицию против «Северного потока — 2», передает телеканал 360. В Вашингтоне добавили, что строительство газопровода угрожает Европе.