СМИ: из Карабаха вывозят журналистов

В правительстве Карабаха призывают СМИ прекратить прямые эфиры, которые выдают местоположение гражданских и военных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Из самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, границы которой несколько дней атакуют азербайджанские военные силы, эвакуируют журналистов. Въезд на территорию республики также закрыт для СМИ.

«Из Степанакерта эвакуируют журналистов. По одной версии — потому что слишком опасно находиться в городе. По другой — потому что журналисты выходят в прямой эфир с мест боестолкновений, и это помогает азербайджанцам и туркам наводить артиллерийские и ракетные удары по гражданской инфраструктуре», — сообщил корреспондент Daily Storm Антон Старков. По его словам, сотрудников СМИ отвозят к границе с Арменией.

В министерстве обороны Армении призвали всех журналистов прекратить прямые трансляции с передовой и прилегающих территорий, а также из столицы Карабаха Степанакерта: «Решительно призываем прекратить подобную практику. Это создает реальную опасность для действий армянских подразделений, направляя вражеский огонь и помогая целиться по мирным населенным пунктам». Ранее о запрете иностранным журналистам приезжать в Карабах предупредил МИД Азербайджана.

Сейчас в Карабахе находятся российские журналисты. Их телефоны, известные URA.RU, недоступны. Муж уральской рок-певицы Юлии Чичериной Сухраб Раджабов, который с супругой также находится в зоне военных действий, отказался от комментариев, уточнив, что он в «неудобном положении» для разговоров.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан снова развязали открытый военный конфликт. В ночь на 3 октября в столице республики произошла бомбардировка, сообщает агентство Nation News. Президент России Владимир Путин призвал страны прекратить огонь и сесть за стол переговоров, передает « Царьград ».