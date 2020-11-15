В России будут искать серийных убийц с помощью нейросети

Для расследования серийных преступлений и составления фоторобота по ДНК нарушителя МВД планирует использовать нейросети. Для этого нужно собрать достаточную базу геномных данных для анализа.
«Если подробно описать расследуемое преступление, то возникнет набор из десятков признаков, который можно автоматически сравнивать с наборами признаков других известных преступлений», — рассказал президент ИТ-компании «Крибрум» Игорь Ашманов РБК. Сейчас возможные связи между рядом преступлений устанавливаются вручную.
Искусственный интеллект может быть использован также при анализе фрагментов ДНК и для быстрой интерпретации полученных данных (цвет глаз, волос, кожи, высокий/низкий рост и т. д.). Однако установить форму лица невозможно.
Использовать искусственный интеллект в работе предложили на стратегической сессии. На ней, согласно сайту правительства, были руководители цифровой трансформации нескольких ведомств, в том числе МВД.
В ноябре правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому все подозреваемые и осужденные лица должны будут сдать биометрические данные. За первое полугодие этого года 70,2% из 70,9 тысяч назначенных исследований ДНК способствовали выявлению и раскрытию преступлений, в основном тяжких и особо тяжких.
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