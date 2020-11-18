Россияне предполагают, что власти просто ждут, когда умрет та часть населения, которая делала вклады в СССР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россияне недовольны новой заморозкой выплат по советским вкладам. Они предложили также «заморозить» правительству выплаты по налогам.

«Классное и удобное словечко — „заморозили“. Надо чаще им пользоваться и не только правительству, но и всем россиянам. Например, „россияне заморозили выплату налогов“», — пишет пользователь Twitter под ником StarlingTGK.

18 ноября Госдума приняла решение о приостановке компенсации денег со счетов, открытых в СССР. Мера продлится до 1 января 2024 года.

Россияне предлагают бороться с задержкой выплат по вкладам из СССР Twitter, StarlingTG

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