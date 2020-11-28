Российских пенсионеров проверят на наличие дополнительных доходов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

России надо найти способ заместить нефтяной экспорт, так как спрос на углеводороды в ближайшие десять лет будет падать. Такой прогноз дал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. По его словам, для страны это будет двойным вызовом по сравнению с другими государствами. Тем временем перед началом торговой недели февральский фьючерс нефти Brent торгуется за 48,28 долларов за баррель (+1,03%), а WTI — за 45,53 долларов за бочку (-0,39%).

На фоне стабилизации нефтяного сектора у рубля есть возможность укрепиться. По оценкам экономистов, если нефть Brent выйдет на уровень в 50 долларов за баррель, то доллар может опуститься до 70-75 рублей. В настоящий момент, по данным Московской биржи, за американскую валюту дают 75,85 (+0,14) рубля, за евро — 90,74 (+0,49) рубля.

Ситуация в России

Российских пенсионеров проверят на предмет наличия дополнительных доходов, а также места их жительства. Только в последнем случае это коснется тех, кто получает «северные доплаты» или проживает за границей. Такие проверки направлены на исключение получения надбавок и доплат к пенсии на незаконных основаниях. Они проводятся Федеральной налоговой службой, ПФР и органами защиты.

В 2020 году экономику России ожидает снижение на 4,5%. Такое заявление сделал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Он связывает падение экономики со снижением уровня жизни. По его словам, этот показатель снижается на 10% последние пять лет. При этом количество бедных в РФ возросло на миллион, добавил Кудрин.

Также Кудрин призвал правительство РФ продолжить поддержку населения и бизнеса в период кризиса и второй волны пандемии коронавируса. Он отметил, что предпринятые ранее властями меры дали положительный эффект.

Россияне, получающие пенсию с 1 по 9 число, в декабре получат двойную выплату. Пожилым гражданам переведут сумму за январь из-за особенностей начисления перед новогодними праздниками. За январь пенсионеры получат выплаты с 25 по 31 декабря. Те, кто ждет выплат после 9-го числа, получат пенсию вовремя.

Дефицит новых автомобилей большинства марок останется до весны 2021 года. Такой прогноз дал генеральный директор «АвтоСпецЦентра» Денис Петрунин. Он отметил, что в связи с пандемией многие автозаводы в мире не работают на полную мощность.

Чиновники, работающие в федеральных органах власти, не смогут рассчитывать на повышение зарплат в 2021 году. Совет Федерации 2 декабря утвердит закон, приостанавливающий индексацию окладов госслужащих на год.

Ситуация в мире

В декабре возобновится строительство газопровода «Северный поток — 2». Проект был поставлен на паузу около года назад. Эту информацию подтвердил официальный представитель компании Nord Stream.

Прогнозы и мнения экспертов

Выплата пенсий сразу за два месяца несет риски для россиян: пенсионеры могут потратить в декабре выданную на два месяца сумму и остаться без денег в январе. Таким мнением с URA.RU поделился директор Института экономики Российской академии наук, экономист Руслан Гринберг.

Существует два способа, как сохранить и приумножить свои сбережения: хранить часть средств в долларах и открыть мультивалютный счет. Какую из стратегий выбрать, зависит от объема сбережений, поделилась в разговоре с URA.RU финансовый консультант, гендиректор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина.

Правительство РФ и Центробанк могут закрыть программу льготной ипотеки в случае повышенного спроса на кредиты под 6,5%. Таким мнением в беседе с агентством поделился ведущий эксперт Института современного развития, экономист Никита Масленников.

В 2021 году средневзвешенная ставка по ипотеке в России может подняться выше 7,7%. Об этом сообщает аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Надежда Караваева.

России понадобится около 25 лет, чтобы перейти на накопительную пенсионную систему. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил экономист Константин Юрченко.